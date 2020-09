Aantal positieve tests in Moerdijk op hoogste niveau in maanden

ZEVENBERGEN/WILLEMSTAD - De afgelopen week kregen veertien inwoners van de gemeente Moerdijk te horen dat zij een positieve uitslag hadden na een bezoek aan de coronateststraat: eentje meer dan de week daarvoor. Daarmee is het aantal gemelde besmettingen in Moerdijk nu al twee weken op rij hoger dan het in maanden is geweest.

Nadat het testbeleid begin juni werd verruimd, kwam het aantal positieve tests per dag in Moerdijk tot deze maand nooit boven de twee. Maar in de afgelopen elf dagen lag het aantal positieve tests per dag daar al vier keer boven, met de hoogste piek op 12 september (6 meldingen).

Daardoor lijkt het aannemelijk dat het coronavirus zich ook in Moerdijk weer sneller verspreidt, al gaat het in absolute aantallen om een klein aantal positieve tests.

Waarschuwingssignaal

Nog een waarschuwingssignaal: de gemeente belandde deze maand voor het eerst sinds het voorjaar weer een aantal dagen boven de zogeheten signaalwaarde van 7, die het kabinet aanhoudt om te kijken waar de toename van besmettingen zorgelijk begint te worden.

Die signaalwaarde houdt in dat ergens meer dan 7 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag hebben gehad. Als het aantal besmettingen daarboven komt, wordt het voor de GGD’s namelijk steeds lastiger om in kaart te brengen hoe mensen besmet zijn geraakt en met wie zij in nauw contact zijn geweest. En dan wordt het ook lastiger om de verdere verspreiding van het virus af te remmen.

En bij de buren?

Bij de buren in Etten-Leur kregen tussen 16 en 22 september overigens 28 mensen te horen dat zij positief zijn getest op het coronavirus, tegenover 12 positieve tests in de week daarvoor. Daar is het aantal positieve testuitslagen in een week tijd dus ruim verdubbeld.

Ook Steenbergen en Halderberge kwamen de afgelopen week op een aantal dagen boven de signaalwaarde van 7 positieve tests per 100.000 inwoners terecht.