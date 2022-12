Aanpak fietspad Klundert voorlopig van de baan

Op jacht naar kerstbal­len, kaarsen en warme sokken: ‘Moet je kijken, hoe mooi’

ZEVENBERGEN - 5 december is achter de rug en dus gaan alle ballen op kerst. Geen pepernoten meer, maar erwtensoep en glühwein bij de kerstmarkten die we plat gaan lopen. ,,Hopelijk zeggen ze: dát is nog eens een leuk marktje.”

10 december