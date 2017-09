Aannemers schrijven niet in op open graven Roode Vaart

ZEVENBERGEN - Er is nog geen enkele aannemer die heeft ingeschreven op het open graven van de Roode Vaart en de herinrichting van de Markt in Zevenbergen.

Daarom heeft de gemeente Moerdijk de aanbestedingstermijn verlengd tot november. De gemeente was met vijf geselecteerde aannemers in gesprek maar de ondernemers zagen te veel voetangels en klemmen. Ze durfden het niet aan voor het bedrag dat in de aanbesteding staat.

Wethouder Thomas Zwiers (VVD) is uiterst terughoudend als hem om commentaar wordt gevraagd. Immers, elke uitlating kan van invloed zijn op het aanbestedingsproces. Wel zegt hij: ,,We zijn nog met de geselecteerde aannemers in gesprek. Ik heb geen reden om aan te nemen dat we er niet uitkomen.”

Centrumplan Zevenbergen

Het heropenen van de haven en de nieuwe Markt zijn onderdelen van het Centrumplan Zevenbergen. Met de haven en de Markt zou eind dit jaar al begonnen worden. De aanbesteding is in januari aangekondigd. De gemeente heeft na een selectie vijf aannemers gevraagd in te schrijven.

Omdat het openen van de Roode Vaart een hoger doel dient dan alleen verfraaiing van het centrum van Zevenbergen, wordt het gefinancierd door Noord-Brabant en Zeeland, waterschap Brabantse Delta en door het Rijk. Ze hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten. Aangrenzende straten en pleinen worden voor rekening van de gemeente opnieuw ingericht.

Miljoenen beschikbaar

De SOK-partners hebben 19,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het open maken van de haven. Om de Markt en de kades opnieuw in te richten heeft de gemeenteraad 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de raad 2,2 miljoen apart gelegd om tegenvallers op te vangen.

Het bedrag dat in de aanbesteding wordt genoemd is lager dan het budget dat de gemeente beschikbaar heeft. Over de exacte hoogte van het beschikbare bedrag in de aanbesteding wil de gemeente geen uitspraak doen.

Meer tijd nodig

In juli kwam de mededeling dat ‘In goed overleg met de SOK-partners is besloten om de aanbesteding te verlengen tot november dit jaar.' Er is meer tijd nodig. Het college zei te verwachten dat de aanbesteding in november 2017 wel kan worden afgesloten. Als laatste werd de zin toegevoegd: ‘In deze fase van de aanbesteding is het van groot belang om vertrouwelijk om te gaan met informatie over het werk.’

Nu geen van de vijf aannemers het werk wil uitvoeren, kijkt de gemeente opnieuw naar de voorwaarden waarbinnen het project wordt gerealiseerd. Daarbij staat vast dat de klus voor het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd zal worden.

31 december 2018

De vraag is of het water op 31 december 2018 door Zevenbergen stroomt. Die datum is hard en is afgesproken met de SOK-partners. Die zijn bij het overleg over het verlengen van de aanbesteding betrokken geweest en hebben die goedgekeurd.