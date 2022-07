Aanleg interne baan Logistiek Park Moerdijk van start: ‘Alleen voor vrachtwagens, níet voor sluipverkeer’

Luchtfoto 350 trekkers spellen ‘Help! No farmers, no food’ in weiland bij Moerdijk­brug

MOERDIJK - Honderden boeren hebben zich donderdagavond verzameld in een weiland naast de Moerdijkbrug. Met 350 trekkers, hakselaars en verreikers spelden ze ‘Help! No farmers, no food!!’, dat vanuit de lucht goed te zien was.

7 juli