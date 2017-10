Aanleg golfbaan Zevenbergen begint in 2018

De baan is ontworpen door golfarchitect Alan Rijks en bestaat uit een 18 holes championshipsbaan (par 72) en een 9 holes par 3/4. De 9 holes-baan met drivingrange komt er vooral voor de leden van de golfschool. Er is 74 hectare nodig op en rond de voormalige stortplaats. De hoogteverschillen in de baan kunnen oplopen tot 18 meter. Het businesshome krijgt een restaurant, vergaderruimten en 'logeerplekken'.



Ruud van Spronsen realiseert zich terdege dat het een kwestie van de lange adem is. Nadat hij zijn plannen in 1996 voor het eerst presenteerde kreeg hij te maken met achtereenvolgens de gemeentelijke herindeling, wijzigingen in het stortplaatsenbeleid, met tegenstanders die tot aan de Raad van State zijn gegaan en met de economische crisis.



En toen dat allemaal op orde was, diende zich de 380 kV-lijn aan. Een hoogspanningslijn die over de golfbaan zou kunnen komen te lopen. Zou, want in de meest recente plannen komt de 380 kV ten zuiden van de golfbaan.



De grond die Van Spronsen nodig heeft om het terrein van grote hoogteverschillen te voorzien komt van het open graven van de haven door Zevenbergen. Door de ontwikkeling van de randweg Zevenbergen-Noord en de daarbij horende bebouwing kan het golfterrein aan de bebouwde kom van Zevenbergen worden gekoppeld.