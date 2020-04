Aandoenlijke reactie van 79-jarige op ontvangen lintje: ‘Hoe blij kan iemand zijn?’

Bekijk het in jouw gemeente Minder lintjes uitgereikt in West-Bra­bant: regio blijft achter op de rest van Nederland

17:03 Burgemeesters in West-Brabant belden vrijdagochtend 134 plaatsgenoten met het bericht dat ze een koninklijke onderscheiding ontvangen. Niet op deze dag, maar op een later moment. Vanwege de coronacrisis is de daadwerkelijke uitreiking uitgesteld tot een feestelijke dag waarop in heel Nederland de lintjes worden opgespeld.