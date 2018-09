A59 volgend weekend dicht tussen Noordhoek en Sabina richting Rotterdam

Droogte neemt af, behalve in het zuiden: 'Dit los je niet met een paar fikse regenbuien op'

16:29 TILBURG - De extreme droogte waar Nederland deze zomer mee te maken heeft gehad, neemt af. In het zuiden is de droogte echter nog niet voorbij. Dat staat in de droogtemonitor die Rijkswaterstaat donderdag heeft opgesteld.