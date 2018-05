A59 bij knooppunt Zonzeel dicht na ongeval met drie vrachtwagens

update + video Grote brand in loods op industrie­ter­rein in Bergen op Zoom, mogelijk xtc-lab in pand

8:42 BERGEN OP ZOOM - Op een industrieterrein aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom is maandagavond rond kwart voor 8 uur een grote brand uitgebroken in een loods. Even voor 23.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Het nablussen duurde daarna nog enkele uren.