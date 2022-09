A59 bij Fijnaart korte tijd dicht door ongeluk met twee auto's en vrachtwagen

Sportcom­plex De Borgh in Zevenber­gen blijft drie jaar langer open

ZEVENBERGEN - Sportcomplex De Borgh in Zevenbergen blijft drie jaar langer in gebruik bij scholen en verenigingen. Dat schrijven B en W in een brief aan de raad. De bijdrage aan eigenaar en exploitant Kees Quispel stijgt naar een ton per jaar.

20 september