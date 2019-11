A17 dicht bij Zevenbergen na ongeluk

OPROEP Koppige paarden en een struikelen­de sint: BN DeStem zoekt grappige sinter­klaas­ver­ha­len

19:00 Van het paard gevallen, een baard die niet op zijn plek wil blijven, een kind aangesproken met de verkeerde naam: zelfs de goedheiligman heeft weleens zijn dag niet. Heeft u een grappig verhaal over een moment waarop Sinterklaas of zijn pieten onbedoeld de mist in gingen? Over misverstanden, ongelukjes en decemberbloopers? Wij willen het graag horen, misschien komt uw verhaal dan in een artikel in BN DeStem.