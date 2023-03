A16 richting Rotterdam dicht door ongeval bij Zevenbergschen Hoek

Boer zoekt boer, vooral scholieren die het vak in willen: ‘Aanwas is broodnodig’

FIJNAART - Boerenvereniging ZLTO richt zich in een nieuwe, ‘frisse’ campagne op scholieren. Te weinig jongeren kiezen nog voor groen onderwijs en van doorstroom is nauwelijks sprake. ,,Terwijl in dit mooie vak werk zat is.”