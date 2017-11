A16 nacht dicht tussen Klaverpolder en Zonzeel

Bewoners Oudemolen: we worden afgescheept met een flutoplossing

8:11 De maatregelen die vorige maand zijn genomen om de Oudemolensedijk in Oudemolen veiliger te maken, zijn ontoereikend. Dat vindt Leandra Beerendonk namens een groep bewoners van de Oudemolensedijk. Via een brief aan de raadsleden en wethouder Thomas Zwiers heeft zij hun onvrede kenbaar gemaakt. 'We worden afgescheept met een flutoplossing.'