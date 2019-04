A16 bij Prinsenbeek richting Rotterdam dicht vanwege ernstig ongeluk met vier auto's en vrachtwagen

Matthäus Passion in Willemstad

12 april WILLEMSTAD - Dat het ook met een kleine bezetting mogelijk is om stukken uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach te zingen, was te horen in de Koepelkerk in Willemstad. Daar werd vrijdagavond, in een tot de laatste plaats bezette kerk, het lijdensverhaal vertelt en hoogtepunten uit de Matthäus Passion gezongen.