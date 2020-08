950 kinderen namen deel aan Moerdijkse zomeractiviteiten

Verdaas: ,,We gaan nu enquêtes versturen naar de deelnemers, maar ook naar de cursusleiders. Dan kunnen we bekijken wat zij ervan vonden. Het is belangrijk om te weten of deelnemers ook zouden komen als ze een kleine bijdrage moeten betalen. Dit jaar kregen we extra budget en waren de activiteiten gratis, maar we weten nog niet hoe dat volgend jaar is. We gaan wel sowieso een leuk programma maken, maar het kan wel zijn dat kinderen dan een bijdrage moeten betalen. Hoe dat precies eruit zal zien, weten we nu nog niet.”