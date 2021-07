93 huizen aan kop van de Roode Vaart in Zevenbergen komen er nu écht en krijgen een industriële stijl

Volle zomeragen­da bij meerMoer­dijk: ‘Extra activitei­ten nu corona er nog steeds is’

13 juli ZEVENBERGEN - Het coronavirus is nog niet weg, wie weet valt voor veel mensen de vakantie in het water of besluiten ze toch maar thuis te blijven omdat er veel onzeker is. Het is voor meerMoerdijk reden om net als vorig jaar in de zomer extra activiteiten voor kinderen en jongeren uit zetten.