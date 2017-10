9 bestuurders op de bon voor negeren rood kruis na ongeval

UPDATE Ernstig ongeval op A16 bij knooppunt Zonzeel, weg weer vrij

10:59 ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op de A16 is zaterdagochtend een ongeluk gebeurd met drie voertuigen. Er zouden vier gewonden zijn. De snelweg was enige tijd volledig afgesloten tussen Zevenbergschen Hoek en knooppunt Zonzeel. De weg was rond 09.00 uur weer volledig vrij.