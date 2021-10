80 extra woningen in Bosselaar Zuid: de wijk is vol

Die tachtig huizen zaten aanvankelijk niet in de planning van de wijk waar intussen al zo’n 350 huizen werden gebouwd/in aanbouw zijn (van de in totaal voorgenomen 575). Omdat de vraag naar huizen de afgelopen jaren zo is gestegen, besloot de gemeente Moerdijk het plan de ‘verdichten’, dat wil zeggen de bouw van meer huizen mogelijk te maken op de grond die voor de wijk beschikbaar is. Gaandeweg kwamen projectontwikkelaars erachter dat de behoefte aan kleinere huizen groter was dan verwacht en zo bleef ruimte over voor extra woningen.