7.500 ton illegaal shredderafval Heijningen wordt eindelijk opgeruimd

HEIJNINGEN - Het heeft er een jaar of drie illegaal gelegen maar eindelijk is de afvoer van de 7.500 ton shredderafval van een terrein aan de Arbeidsweg in Heijningen toch begonnen.

Sinds vorige week worden enkele uren per dag vrachtwagens ingezet om het afval op te ruimen, liet burgemeester Aart-Jan Moerkerke weten aan de Moerdijkse gemeenteraad.

Shredderval

Het gaat om 7.500 ton shredderafval dat afkomstig zou zijn van recyclingbedrijf AVI in Den Bosch dat het in november 2020 op een terrein aan de Arbeidsweg liet storten. Het afval is een mix van onder meer gemalen oud ijzer en zand, dat lijkt op turfachtig materiaal. De gemeente Moerdijk vond het destijds niet nodig om onmiddellijk bestuursdwang toe te passen omdat het spul goed afgedekt was en de kans op bodemverontreiniging gering zou zijn.

Wie betaalt is onduidelijk, OM reageert niet

Maar vervolgens bleken noch terreineigenaar noch afvaldumper bereid de kosten van het opruimen te betalen. Die werden door de gemeente geschat op 1,1 miljoen euro. Wie de opruimkosten nu uiteindelijk betaalt is niet duidelijk; de gemeente Moerdijk in ieder geval niet, zegt de woordvoerster. Wie het afval vervoert en waarheen is evenmin duidelijk. Het Functioneel Parket in Amsterdam (Openbaar Ministerie) dat onderzoek deed naar het mogelijk strafrechtelijk vervolgen van terreineigenaar en/of AVI, reageerde vrijdag niet op vragen.

Bodemonderzoek volgt

Als het afval is afgevoerd, wordt de bodem van het (ongenummerde) terrein aan de Arbeidsweg onderzocht om te kijken of er sprake is van blijvende vervuiling. Als alle transporten doorgaan zoals gepland, zijn er geen extra kosten voor de gemeente Moerdijk, laat een woordvoerster weten.