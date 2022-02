600 kinderen genieten van het kullekesbal in Zevenbergen

Het meeleeftheater had het thema verslingerd meegekregen, wat naadloos aansloot bij het motto in Zeuvebultelaand: Laottie slingers ma-r-ange. Lang was onduidelijk of het bal door mocht gaan.

De kinderen hadden er geen weet van dat het verhaal, dat door nieuwe grootste boer Tommeke en verse pliessie Bart zo beeldend neergezet werd, al geschreven is in 1982.

Het was het eerste thema dat Stoffer en Blik toen opvoerden. Henk Hendrikx had het omgezet naar het heden, waarbij Sterre Willemsen als juffrouw Poets schittert. Als zij liedjes zingt met een boodschap zoals ‘leer nu eens luisteren’ is het muisstil in de hal.

Twee shows

Op andere momenten leven de - weer prachtig uitgedoste - kinderen hartstochtelijk en luidruchtig mee. Waar normaal gesproken alle basisscholen tegelijk naar de Borgh komen was nu gekozen om de voorstelling tweemaal op te voeren met beide keren 300 kinderen. De leerlingen uit de bovenbouw, die normaal in de Leutbunker te gast zijn, bleven nu op school.

Het verhaal speelt zich af op het Raadsplein waar de huizen van de leden van de ereraad staan. Leden die elkaar bedotten en in de maling nemen maar wel samen het plein met slingers moeten versieren, met prins Wilfried als bemiddelaar. Iets wat uiteindelijk goed lukt. De productie was in handen van Stoffer & Blik, studenten van de opleiding podium- en evenemententechniek van Curio en de jeugdcommissie van Stichting Carnaval.

Een videoregistratie van de voorstelling is te zien is via de website van SCZ.

