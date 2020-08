600 kilo coke bestemd voor Moerdijk onderschept in Rotterdam

De lading was bestemd voor een bedrijf in Moerdijk. Dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken, schrijft het OM.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het afgelopen weekend werd in totaal 2700 kilo cocaïne onderschept in drie verschillende containers. In de nacht van zondag op maandag werd ook al een enorme partij onderschept in de haven. De douane trof toen duizend kilo cocaïne aan in een container met ananassen. In het weekend werd 110 kilo cocaïne tussen de bananen gevonden.