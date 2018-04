58e aubade van dirigent Wim Hommel in Klundert

Conflict rond bouw Merode­straat Zevenber­gen woekert door

26 april ZEVENBERGEN - De werkzaamheden in de Koningin Wilhelminastraat en de Merodestraat in Zevenbergen zijn in volle gang. De kruitdampen van het conflict over de komst en de bouw van het appartementencomplex zijn echter allerminst opgetrokken. ,,We worden als malloten behandeld."