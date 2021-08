500 bruidsfoto's voor jarig stadhuis: Klundertenaren showen massaal hun huwelijk

Juli-piek in coronabe­smet­tin­gen zakt nu ook in de regio weg

29 juli ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - De nieuwe coronapiek is ook in onze directe omgeving duidelijk aan het wegzakken. In Etten-Leur daalde het aantal bekende nieuwe besmettingen voor de tweede week op rij. In de gemeente Moerdijk, waar vorige week nog steeds een snelle stijging zichtbaar was, lopen de aantallen nu ook terug.