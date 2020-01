48 uur non-stop aan de slag om van ‘donker en grauw’ Moerdijk een droomwerkplek te maken

Deze mensen bedenken honderden vragen: ‘Pubquiz: een uit de hand gelopen hobby’

12:06 STANDDAARBUITEN/ZEVENBERGEN - ,,Het is echt een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Britt de Rooij (29) uit Zevenbergen. De eerste quiz die ze een paar jaar geleden met haar vriend Daan van Vlimmeren (29) en zijn zus Lieve van Vlimmeren (24) uit Breda organiseerde, vond plaats bij de bar in de achtertuin van de ouders van Lieve en Daan in Standdaarbuiten.