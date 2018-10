42 jaar juf in Standdaarbuiten: groots afscheid van geliefde Jenny

'Meer vervoer over water is een kansloze expeditie'

6:00 Investeren in meer veerdiensten van de Hoeksche Waard naar steden als Rotterdam en Dordrecht is een kansloze operatie. Dat is de conclusie van de gemeente Oud-Beijerland, die een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor het personenvervoer over het water.