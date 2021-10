40 jaar na de ramp: ‘Niet zomaar een kistje dat neerstortte in Moerdijk’

Veertig jaar later staat Eestermans (toen 23 jaar) die dag nog precies voor de geest. ,,Ik had gewerkt en was net thuis. Ik zat De Stem lezen toen mijn moeder zei dat er een bijzonder natuurverschijnsel was. Ik heb meteen mijn toestel gepakt. Het was vrij donker, dus ik heb de sluitertijd aangepast en de foto gemaakt. Ik was m'n camera weer aan het opruimen, toen ik heel harde motoren hoorde gieren.”