4.500 kuub water per uur: megapomp in Roode Vaart brengt water in Mark op niveau

ROODEVAART - Om in deze tijden van extreme droogte en lage waterstanden voldoende water in Mark en Dintel te houden, heeft waterschap Brabantse Delta een tijdelijke megapomp neergezet bij de sluis in het buurtschap Roodevaart, nabij Moerdijk. De installatie pompt per uur 4.500 kubieke meter vers water uit het Hollandsch Diep in de rivier de Roode Vaart.

Vandaar uit stroomt het water richting Zevenbergen. Een deel van het extra water wordt via het gemaal Torenpolder aan de Schansdijk, ten noorden van Zevenbergen, in de polder gepompt. ,,Het komt via de sloten en watergangen door en bij Zevenbergen uiteindelijk terecht bij het gemaal Bloemendaal, ten zuiden van Zevenbergen. Daar pompen we het in de Mark'', legt woordvoerder Peter van den Bosch van het waterschap de bijzondere loop van het water uit.

Door Zevenbergen

Een ander deel stroomt min of meer rechtstreeks via de Roode Vaart en een speciale buis onder de gedempte haven dwars door het centrum van Zevenbergen via het zuidelijke deel van de Roode Vaart direct de Mark in.

De hele operatie is nodig om het water, de kwaliteit ervan en de stroming in de Mark op peil te houden. Dat is onder meer weer nodig om landbouwers stroomafwaarts in het westen van de regio te voorzien van genoeg water voor hun gewassen. Er zijn daar recent nog sproeiverboden ingesteld.

Water te laag

Waarom Brabantse Delta een dure pompinstallatie met generator gebruikt in Roodevaart en niet gewoon de sluisdeuren openzet, heeft een simpele reden: het water in het Hollandsch Diep staat door de geringe aanvoer via Rijn en Maas zo laag dat het water niet in maar uit de Roode Vaart zou stromen.

Haven open

Met de enorme pomp neemt het waterschap volgens Van den Bosch min of meer een voorschot op de toekomst. In Zevenbergen wordt de haven binnenkort (deels) weer opengegraven om de capaciteit van de verbinding tussen Hollandsch Diep en Mark en Dintel te vergroten.

Botulisme weg

Eén positief effect van het huidige project heeft het schap al geregistreerd. Van den Bosch: ,,Het extra water stroomt nu onder meer via De Knip in Zevenbergen richting de Mark. Daar hadden we een paar weken geleden botulisme. Door de waterverversing vinden we nu geen dode eenden meer.''

Door het werk is de bij de sluis in de Roode Vaart niet gestremd. Hij gaat open voor zowel beroeps- als pleziervaart, aldus het waterschap.