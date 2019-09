39-jarige man uit Noordhoek overleden bij ongeluk op afrit A17 bij Moerdijk

Say yes to the dress in Zevenber­gen

13:47 ZEVENBERGEN - Al wil Isolde Debrabandere eigenlijk helemaal niet geassocieerd worden met het programma Say yes to the dress, toch kunnen toekomstige bruiden vanaf 12 oktober in haar bruidsmodezaak Liz’Amore in Zevenbergen ja zeggen tegen de trouwjurk van hun dromen.