38 en dan al een lintje: Evelien uit Standdaarbuiten kreeg de kroon op het werk

Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vrijwilligersactiviteiten bij onder andere Stichting Zomerkamp Standdaarbuiten/Noordhoek en CV de Kantenmaaiers. Bij Stichting Zomerkamp is ze vrijwilliger sinds 1996. In 1999 werd ze voorzitter bij het vakantiekamp voor kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. ,,Ik ben erin gerold", licht ze toe. ,,Vroeger ben ik ook mee geweest op kamp. Ik vond het altijd heel leuk. Toen ik zestien was, begon ik officieel met vrijwilligerswerk."

Tussen 1999 en 2017 was ze vrijwilliger bij carnavalsstichting de Kantemaaiers. Ze stelde onder andere de carnavalskrant samen, wierf adverteerders en verspreidde flyers. Het lintje krijgt ze voor die twee verdiensten, maar ze zet zich voor veel meer activiteiten in haar dorp in. ,,Ze weten me altijd te vinden", lacht ze. ,,Voor mij is het zo normaal. Ik zou het maar saai vinden om geen vrijwilligerswerk te doen. Het zit wel een beetje in de familie. Mijn vader heeft ook een onderscheiding gekregen, omdat hij dertig jaar lang bij de vrijwillige brandweer zat. Hij was erg trots. Ik zelf ook wel, hoor. En blij verrast. Ik ben me ervan bewust dat ik redelijk jong ben voor een onderscheiding. De mensen om me heen waren een stuk ouder dan ik. Wie jong begint, komt snel aan de benodigde jaren en uren aan vrijwilligerswerk. Het is een mooie kroon op het jarenlange werk.”