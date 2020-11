3620 lichtpuntjes in Zevenbergen: ‘De sfeerverlichting is een voorproefje’

Voorproefje

,,De sfeerverlichting is een voorproefje van hoe het in de komende jaren kan worden", laat Zwaard weten. Hij is naast lid van het Centrumteam ook de nieuwbakken voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zevenbergen (OVZ). ,,Samen met de gemeente Moerdijk kijkt de OVZ naar een vaste invulling van de sfeerverlichting, dus dit is een mooie testcase."

Twee maanden testen

Hij blikt even terug op vorig jaar. ,,Toen hadden we in december een succesvol Winterwonderland in het centrum. We hadden dit jaar zo graag een tweede editie georganiseerd, maar ook hier gooit corona roet in het eten. Je moet altijd uitgaan van wat wél kan, en toen zijn we dus op het idee van sfeerverlichting gekomen. Zo brengen we toch gezelligheid, want daar is iedereen wel aan toe."