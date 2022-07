350 trekkers spellen ‘Help! No farmers, no food’ in weiland bij Moerdijkbrug

peiling Zou jij je aan nieuwe coronamaat­re­ge­len houden?

De eerste berichten over een nieuwe coronagolf verschijnen alweer in de media. Dat kan betekenen dat het kabinet op termijn weer coronamaatregelen aankondigt. Maar is daar nog wel draagvlak voor na alle maatregelen die we de afgelopen twee jaar voor de kiezen kregen? Die zorgden voor nogal wat ellende, zowel op sociaal als op economisch gebied.

24 juni