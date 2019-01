35 gegadigden voor 28 appartementen aan Havenfront Willemstad

Wethouder Désirée Brummans is verheugd over de interesse. Het gaat om zeventien inwoners uit Willemstad zelf en negen uit de rest van de gemeente Moerdijk. ,,Dat wil zeggen dat de vrees dat er alleen Zuid-Hollanders op afkomen ongegrond is.”

Weerstand

Brummans doelt op de weerstand die vorig jaar tijdens een stadstafelbijeenkomst in het Willemstadse wijkhuis Irene tegen de plannen voor het wooncomplex was gerezen.

Tijdens de stadstafelbijeenkomst afgelopen maandag stuitte ze opnieuw op tegenstand. Een aantal Willemstadters hoopt dat de appartementen er helemaal niet komen. Theoretisch bestaat deze mogelijkheid, omdat het plan nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Quote Wij hebben niks aan die appartemen­ten Marjolein de Wit, inwoner Willemstad

Namens de tegenstanders nam onder anderen Marjolein de Wit uit Willemstad het woord: ,,Wij hebben niks aan die appartementen. Wat wij nodig hebben zijn woningen voor starters en voor ouderen die kleiner willen gaan wonen.” Een bezwaar dat door Brummans meteen werd weggenomen. ,,Deze appartementen zijn bij uitstek geschikt voor senioren.”

Toevoeging

Vervolgens bracht De Wit naar voren dat ze niet begrijpt waarom het gedeelte aan de Lantaarndijk geen recreatief-toeristische functie meer krijgt, zoals aanvankelijk de bedoeling was. ,,Dát is een toevoeging aan Willemstad. En nu komt er een woonfunctie voor in de plaats. Dat kan toch niet? Dat is toegeven aan de projectontwikkelaar.”

Goede reden

Daar is een goede reden voor, wierp Brummans tegen. ,,Je kunt wachten tot je een ons weegt, maar er is gewoon geen belangstelling om daar winkeltjes of een hotel te beginnen. En we moeten toch wát. Want zoals de Lantaarndijk er nu bij ligt, met alleen de sportwinkel van Van Bellen en het Maritiem Verenigingsgebouw, is Willemstad onwaardig. Wij maken Willemstad af.”

Inspraak

Inspraak is volgens Brummans goed geborgd. ,,Ik heb de opdracht gekregen met de direct omwonenden in gesprek te gaan. Zij hebben ingesproken in de commissievergadering en hun bedenkingen kenbaar gemaakt. Wij zijn in gesprek om te kijken hoe er wél draagvlak kan ontstaan vanuit hun zijde. Dat overleg verloopt constructief en wij verwachten daar op korte termijn meer over te kunnen zeggen.”

Van Bellen