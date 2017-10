309 grote hennepplanten in beslag genomen in Zevenbergen

In de woning aan de Hoornbloemstraat werd een in werking zijnde hennepkwekerij gevonden. Verdeelt over twee ruimtes zijn 309 grote hennepplanten in beslag genomen.

Uit onderzoek is vastgesteld dat deze hennepkwekerij al langer in gebruik is geweest en vermoedelijk meerdere oogsten heeft opgeleverd.

Door het energiebedrijf is aangifte gedaan van diefstal van stroom. In het pand waren geen personen aanwezig. De woning is van het energienetwerk afgesloten. Het huurcontract tussen de bewoner en woningstichting wordt opgezegd.

Alle inbeslaggenomen goederen en planten zijn inmiddels ter vernietiging weggebracht.