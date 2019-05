300 liter drugsolie gevonden in drijvend Crystal Meth-lab in Moerdijk: bekijk hoe boobytrap politie verrast

video Zelfver­trou­wen, energie en een verhoogd libido: dit moet je weten over crystal meth

17:22 MOERDIJK - In het drugsschip dat vrijdag in Moerdijk is aangetroffen, werd crystal meth gemaakt. Het middel komt de laatste jaren steeds vaker voor in Nederland, maar blijft nog wel zeldzaam. Ook het gebruik ervan komt amper voor. De drug werd bij het grote publiek bekend door de serie Breaking Bad.