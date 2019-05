30.000 euro. Dat kostte het leegpompen van de drugsboot in haven Moerdijk. ‘En die gaat de eigenaar betalen’

Het gaat naar schatting om een bedrag tussen de 30.000 en 35.000 euro.

Volledig scherm Rond de drugsboot in Moerdijk lag zaterdag een scherm in het water. Dit moest voorkomen dat chemicaliën zich verder verspreiden. © Majda Ouhajji

Dat heeft burgemeester Jac Klijs gisteren aan de gemeenteraad gerapporteerd. Hij gaat er vanuit dat de gemeente Moerdijk er niet voor hoeft op te draaien.

‘Ik zie mogelijkheden’

Nu al aankloppen bij het Rijk of de provincie voor een financiële bijdrage, zoals raadslid Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk voorstelt, vindt hij niet nodig. ,,We hebben het schip in beslag genomen, dus ik zie wel mogelijkheden om de kosten te verhalen. We moeten ook constateren dat het niet om een gigantisch bedrag gaat.”

Quote Hoe komt dit soort figuren in Moerdijk terecht? We willen meer weten op de achter­grond Jac Klijs , Burgemeester gemeente Moerdijk

Een van de kardinale vragen waar nader onderzoek in zijn ogen een antwoord op moet geven, is waarom het schip met de naam Arsianco waarop de criminele activiteiten plaatsvonden juist voor de haven van Moerdijk koos. Klijs: ,,Hoe komt dit soort figuren in Moerdijk terecht? We willen meer weten over de achtergrond.”

Uniek voor Nederlandse begrippen

Huijssoon wijst erop dat de vondst van het drijvende crystal meth-lab voor Nederlandse begrippen uniek is. ,,We hebben nogal wat drugsoverlast op het land en daar is nu overlast op het water bij gekomen. Moeten we hieruit begrijpen dat het toezicht op het water stringenter moet worden?”

Klijs geeft toe daar nog geen concrete antwoorden op te hebben. ,,Maar vergeet niet dat we al veel aan bestrijding van ondermijning doen.”

Beetje toeval

Op de vraag van Huijssoon waarom er pas na enkele maanden een controle op het bewuste schip werd uitgevoerd terwijl het al bijna een half jaar in de haven van Moerdijk lag, antwoordt Klijs dat er nooit aanleiding is geweest om dit vaartuig te controleren. ,,Het was een beetje toeval dat de Landelijke Eenheid via dit schip aan wal ging, en op basis van geurhinder constateerde dat er iets niet in orde was.”

Geen gevaar geweest

Gevaar voor de volksgezondheid is er niet geweest tijdens de ontmanteling van het lab, meldde de burgemeester tijdens de bespreking gisteravond in de commissie Bestuur en Middelen.

Brandweer en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) hebben vrijdagmiddag begonnen met de monitoring van de luchtkwaliteit. ,,We gaan er vanuit dat de impact een minimale emissie is geweest.”

Onderzoek nog in volle gang