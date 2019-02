3 x inbraak in Zevenbergse kringloop voor KiKa: ‘Wat valt hier nou te halen?’

Geen drank maar drugs bij Bakkerij Rolt Deur: ‘Jeugd moet weer eerlijk geld verdienen’

17 februari ZEVENBERGEN - ,,Aanpak van drugscriminaliteit begint thuis", dat zei chef recherche Zeeland-West-Brabant Rienk de Groot zondag tijdens de maandelijkse talkshow Bakkerij Rolt Deur in café de Bakkerij in Zevenbergen. Hij was een van de gasten die uitgenodigd was om over drugscriminaliteit in de regio te praten. Naast hem namen burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk, hoogleraar Pieter Tops en wietdokter Wernard Bruining plaats.