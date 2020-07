3 redenen waarom Port of Moerdijk 't moeilijk heeft: Brexit, stikstof én corona

,,Graag had ik gezegd: op naar een succesvoller 2020. Maar inmiddels weten we beter. De coronacrisis raakt ook haven- en industrieterrein Moerdijk. We zijn volop bezig om ons aan te passen aan de nieuwe - tijdelijke - werkelijkheid.”

De boosdoeners

De voornaamste boosdoeners die in 2019 voor groeistilstand zorgden, zijn de Brexit en de stikstofcrisis. Dat is de conclusie uit het jaarverslag dat Port of Moerdijk genoemd, maandag heeft gepubliceerd.

,,De voortdurende onzekerheden die de Brexit en de stikstofcrisis met zich meebrengen, zijn slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland en dus ook in Moerdijk", constateert Van den Oever.

Hij hoopt dan ook dat het kabinet op korte termijn met een maatregelenpakket komt. ,, Dat moet moet daadwerkelijk een oplossing bieden voor de huidige stikstofproblematiek, dus ook voor de industrie.”

De duurzame groei viel tegen

De duurzame groei en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein viel in vergelijking met voorgaande jaren tegen. Grote investeringen in duurzaamheidsprojecten bleven uit.

Niet in Moerdijk terecht

Zo moest het haven- en industrieterrein met lede ogen toezien hoe een groot bedrijf dat van afvalstoffen milieuvriendelijke producten maakt, besloot zich net over de grens in België te vestigen toen het vanwege het Nederlandse stikstofbeleid niet in Moerdijk terecht kon.

De cijfers van de zeevaart bleven weliswaar nog stabiel, maar de binnenvaart kampte met krimp.

Elf nieuwe bedrijven

Van den Oever heeft ook goed nieuws: ,,Er is belangstelling genoeg voor ons haven- en industrieterrein. Er hebben zich elf nieuwe bedrijven gevestigd, drie meer dan in 2018.” Dat brengt het totaal op meer dan vierhonderd bedrijven.

Treinverbinding met Polen

Daarnaast is er een nieuwe treinverbinding met Polen gerealiseerd. Dit jaar nog gaat Moerdijk zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid versterken.

Ook positief: de directe werkgelegenheid op Moerdijk steeg met 4,8 procent. Inmiddels telt het terrein 10.000 werknemers, waarvan meer dan 92 procent in vaste dienst.

Nieuwe zonneparken

Van den Oever heeft nog meer om trots op te zijn, zegt hij. ,,We hebben nieuwe zonneparken en een 57 hectare tellend tijdelijk natuurgebied op het industriepark.”

Volledig scherm De natuur blijkt het erg goed te doen rond en onder de zonnepanelen van Shell Moerdijk. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

De Appelzak

,,Ook hebben we samen met inwoners van het dorp Moerdijk gewerkt aan een plan ter versterking van de natuur in de Appelzak. Leefbaarheid en biodiversiteit gaan ons aan het hart. We zitten hier in Moerdijk op een bijzondere locatie en we doen graag iets terug voor de lokale gemeenschap.”