225 turners bij districtsfinales AZTV

Invallen in drugspan­den West-Bra­bant zijn opmaat voor meer: OM voorspelt tientallen interven­ties

18 juni RUCPHEN/STANDDAARBUITEN - Overheidsdiensten zijn maandag in Zuid-Nederland begonnen met een gezamenlijke actie tegen ondermijning in het buitengebied. Een van de eerste successen was de vondst 's middags in Standdaarbuiten van een opslagloods met duizenden liters grondstoffen voor synthetische drugs, zoals xtc en amfetamine. Voor de rest van de week worden nog tientallen acties aangekondigd.