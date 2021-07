21e eeuws jasje voor 17e eeuws Mauritshuis: ‘Echt een pareltje’

WILLEMSTAD - ,,Jeetje, wat is het hier vreselijk mooi.” De Moerdijkse burgemeester Aart-Jan Moerkerke is zó onder de indruk van het Mauritshuis dat hij zijn verwondering niet onder stoelen of banken kan steken als hij donderdagmiddag de tientallen aanwezigen toespreekt. Zij zijn afgekomen op de opening van het hypermoderne bezoekerscentrum, waarin het Mauritshuis de afgelopen maanden is omgetoverd.

De eer om het lintje door te knippen is aan gedeputeerde Stijn Smeulders. De 35-jarige provinciebestuurder werd afgelopen vrijdag nog geïnstalleerd. Slechts zes dagen later is het aan hem om de officiële handeling te verrichten, waarmee het Mauritshuis weer open is gesteld voor het publiek. ,,Dit is mijn eerste publieke optreden en eerste lintje. Eens kijken of het lukt”, grapt hij.

Als het klusje is geklaard, mogen de aanwezigen in groepen van tien-twaalf man naar binnen om met eigen ogen rond te kijken. De oeh's en ah‘s zijn niet van de lucht. Vooral de interactieve onderdelen worden geprezen. Een van de publiekstrekkers is de roeiboot, waarin gastheer Leo Jegen als eerste heeft plaatsgenomen. Hij legt uit hoe het werkt: druk op een knop, ga roeien en je ziet het polderlandschap van vier eeuwen geleden aan je voorbij trekken.

Volledig scherm Gedeputeerde Stijn Smeulders verricht de officiële opening. © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Technologie

Wie het opgeknapte Mauritshuis binnenstapt, weet meteen dat het één grote virtuele beleving is geworden. Of het nu een mini-bioscoop is of een 3D-model van de vesting die je zelf kan bouwen: dankzij de technologie van nu wordt het verhaal van toen op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd.

Volgens burgemeester Moerkerke snijdt het mes aan twee kanten. ,,Het Mauritshuis is voor de gemeente Moerdijk van groot belang. Enerzijds is er het belang van het levend houden van de historie. Anderzijds is er het toeristische belang. Het Mauritshuis is echt een pareltje. Maar er is nog zoveel meer moois. Het zou geweldig zijn als dit pareltje veel mensen trekt en dat die mensen vervolgens verder de regio in trekken.”

Erespeld

Voor Moerdijker Johan Schot, verbonden aan de Heemkundekring de Willemstad, is het een wel heel bijzondere middag. De man die vanaf het begin betrokken is geweest bij het project Mauritshuis heeft zo'n belangrijke rol gespeeld dat de burgemeester een bijzonder cadeau voor hem heeft. De erespeld van de gemeente Moerdijk blijkt hem ten deel te vallen. ,,Een volslagen verrassing. Dit is een hele eer.”