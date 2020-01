2020/2021 in Zevenbergen: Dirk en appartementen erbij, Kruidvat verhuist

In eerste instantie zou dat al eind 2019 zijn. ,, Er is nog het nodige gedaan aan onderzoek op de locatie waardoor de uitwerking van stukken even op zich heeft laten wachten”, geeft projectontwikkelaar Arie de Vos van Synchroon als reden voor de vertraging aan. Medio februari wordt de precieze datum bekend.

Dirk: 1500 vierkante meter

Komst is nodig

De komst van een vierde supermarkt in Zevenbergen, dat ook een Aldi en een Jumbo in zijn kern heeft, is volgens wethouder Thomas Zwiers nodig. ,,In 2016, toen de plannen voor centrumontwikkeling Zevenbergen werden gemaakt, is onderzoek gedaan of een extra supermarkt een goede toevoeging zou zijn voor Zevenbergen. Dat bleek het geval. Volgens de onderzoekers is het aantal supermarkten in Zevenbergen relatief klein, zeker omdat ook inwoners van andere dorpen in Zevenbergen boodschappen doen. Dat klopt ook als je om je heen kijkt: Oudenbosch en Made hebben bijvoorbeeld meer supermarkten dan Zevenbergen, terwijl ze minder inwoners hebben.”