1836 slachtoffers bij Ramp, of toch minder?

Deze krant publiceerde afgelopen donderdag alle namen van degenen die in de eerste februarinacht van 1953 omkwamen. Een indrukwekkend overzicht. Wie alle slachtoffers telde, kwam tot 1796, 40 minder dan het aantal dat in de geschiedenisboeken is gekomen.

Het verschil bestaat al sinds 1953, zegt Jan Heinen van het Watersnoodmuseum, die de afgelopen jaren de slachtofferlijst intensief tegen het licht heeft gehouden. ,,We baseren ons op het boekje van het Rode Kruis dat eind dat jaar verscheen. Daarin kwam men uit op 1795 slachtoffers."

Dat was lager dan op basis van eerdere lijsten van het Rode Kruis was bepaald. ,,Mensen bleken bijvoorbeeld in eerste instantie dubbel te zijn vermeld", zegt Heinen. ,,Vrouwen waren soms onder zowel hun meisjesnaam als die van hun echtgenoot opgenomen."

Het CBS kwam in 1954 echter met het cijfer van 1835. Waarop het statistiekbureau dat precies baseerde, is nooit opgehelderd. Vermoedelijk zijn ook mensen meegerekend die later zijn overleden. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. In 2002 is het slachtofferaantal met één verhoogd, toen bleek dat ook een pasgeboren baby was verdronken.

1835+1

Het Watersnoodmuseum draagt consequent het slachtofferaantal van 1835+1 uit. ,,Juist vanwege dat baby'tje dat nog niet was geregistreerd bij de burgerlijke stand", zegt directeur Siemco Louwerse. ,,Dat verhaal maakt vooral bij scholieren en kinderen heel veel indruk."

Op de namenwand in het museum prijken echter 1796 namen. ,,Je zult altijd discussie houden over de aantallen", zegt Louwerse. ,,Je hebt gevallen waarbij je kunt afvragen of iemand echt door het water is overleden of bijvoorbeeld al ziek was. Dat zal nooit 100 procent duidelijk worden."

,,We moeten voorzichtig zijn om daar nu een discussie over te voeren. Het kan ook heel pijnlijk zijn voor nabestaanden om te bepalen: was dat nou wel een rampslachtoffer of niet? De discussie over het werkelijke, exacte aantal is eigenlijk ook niet relevant voor degenen die hun familieleden of anderen hebben verloren."

De namenlijst in het museum is vorig jaar wel vervangen, naar aanleiding van onderzoek door Heinen. Hij heeft de lijst van het Rode Kruis vergeleken met de overlijdensaktes. Dat leidde tot bijna 200 correcties. ,,Het gaat vooral om voornamen die niet goed waren gespeld", zegt Heinen. ,,Verder bleken enkele geboortedata niet te kloppen. Ook heb ik familieleden op de lijst bij elkaar gezet."