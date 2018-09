Weer heibel over terrassen Willemstad

7 september Weer is er heibel over de terrassen in de Voorstraat in Willemstad. Bewoners klagen steen en been over het kabaal. Burgemeester Jac Klijs houdt de horecabazen aan een belofte: 23.00 uur terras dicht! Vijf vragen over een probleem dat maar niet uit het vestingstadje lijkt te willen verdwijnen.