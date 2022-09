Trends tijdens de Amsterdam Fashion Week: het leven (op de catwalk) is roze!

Crisis, een en al crisis, maar wat merken we daar in de kledingwinkels van? Modejournalist Josine Droogendijk zet, aan het begin van Amsterdam Fashion Week, de najaar- en wintertrends op een rij.

De oorlog met Rusland, de problemen met het klimaat, de afkalvende welvaart: er is op dit moment niet zo heel veel wat optimistisch stemt maar, nee, dat betekent niet dat we met z’n allen de koude maanden in doemkleuren tegemoet gaan. De meeste modehuizen kiezen juist voor een tegenreactie – pluk de dag! – en dat zien we terug in de kledingwinkels. Kleur, veel kleur, lekker veel luxe, nostalgie, hier en daar wat tegendraadsheid en ja, ook wel wat zwart, maar dan wel op een chique manier. Ook zonnig: de kleur roze – deze zomer al een tophit – blijft nog wel even.

Leer

In 2020 en 2021 vlogen de joggingbroeken de winkel uit. Door corona was thuiswerken de nieuwe norm en dat deden de meesten toch het liefst in praktisch goed. Niets mis mee, maar na twee winters relaxen in stretchstoffen is het nu tijd voor meer verfijnde materialen met een krachtige uitstraling. Als het aan de grote modemeesters ligt, hullen we ons dit seizoen zelfs van top tot teen in leer. Is dat wat teveel van het goede, dan kun je altijd nog kiezen voor een tuinbroek (Isabel Marant), cocktailjurk (Alexander McQueen) of jumpsuit (Bottega Veneta) van het materiaal.

Think Pink

We hunkeren naar positiviteit, dus het was niet vreemd dat je deze zomer overal roze zag. Nu de winter in aantocht is, mag de kleur nog even in de kledingkast blijven en dan hebben we het niet over bleke pasteltinten: shocking pink–- rozer dan roze – is de hit. Modehuis Valentino liet maar liefst 55 sets in de trendkleur zien. Zelfs de sokken en schoenen deden mee.

Feestelijk zwart

Als ontwerper kun je volledig je eigen pad bewandelen, maar onderaan de streep mogen er natuurlijk geen rode cijfers tevoorschijn komen. Een flinke vleug zwart is in dat opzicht een verstandige keuze, want hoe vrolijk een winter ook moet zijn: zwart verkoopt het beste in de koude maanden. Tagwalk, een zoekmachine voor modeliefhebbers, deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat maar liefst 35 procent van de herfst- en wintermode bestaat uit zwarte looks. Wordt het straatbeeld daarmee zwartgallig? Allerminst. Door te spelen met tinten, materialen, verschillende texturen hoef je er niet uit te zien als iemand die is uitgenodigd voor een begrafenis. Denk bijvoorbeeld eens aan pailletten: zwart wordt direct feestelijk.

Rauw

Deze winter dus geen rouwkleding, maar een rauw randje wordt zeker gewaardeerd. Modehuis Givenchy richt zich vol op de grunge-look, terwijl andere modehuizen de punkmode onder de aandacht brengen. Beide donkere, soms zelfs chaotische stromingen doen denken aan de mode van de jaren 90 en dat is ook exact het decennium dat momenteel centraal staat op de catwalk. Nog even en we kunnen weer met heupbroeken en mini-rokjes over straat.

Mini & Maxi

Passend bij de revival van de nineties: de blazer is weer helemaal terug. Combineer hem dit seizoen met een minirok of shortje van tweed en je hoort er – qua mode – helemaal bij. Klinkt de trend je wat te koud in de oren? Schaf dan, net zoals de modellen van Chanel, een stel warme kniekousen aan.

Plateauzolen

Sneakers zullen voorlopig nog wel in het straatbeeld opduiken, maar de modehuizen zijn wel een beetje klaar met het comfortabele ik-werk-toch-thuis corona-schoeisel. In plaats van sportschoenen droegen de modellen dit seizoen enkellaarsjes met plateauzolen van zo’n 7 centimeter. Ook in trek: wijde knielaarzen in kleur.

Gewatteerd

Bij al dat moois hoort natuurlijk ook een mooie jas. Passend bij de mode van de jaren 90 zijn het bomberjack en de lammycoat weer je-van-het. Echte koukleumen kunnen ook kiezen voor een puffy coat –de gewatteerde jas in groots formaat – maar let op: de associatie met het Michelinmannetje ligt op de loer.

In de hoofdstad begon op 31 augustus de Amsterdam Fashion Week met onder anderen mode-grootheden als Viktor& Rolf en Claes Iversen. Daarna volgen in de loop van september alle andere beroemde modeweken: New York, Londen, Milaan en Parijs. Deze shows blikken vooruit naar het voorjaar/de zomer van 2023.