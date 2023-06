Oprichter site die advies geeft over korte broek bezoekt eigen site nooit: ‘Ik draag amper korte broeken’

Het concept van de website kanikeenkortebroekaan.nl is zo simpel als het klinkt: afhankelijk van het weer adviseert de site of je wel of geen korte broek kunt aantrekken. Het begon allemaal dertien jaar geleden als een grapje, inmiddels heeft de website een cultstatus bereikt. ,,Hilarisch toch? Ik had nooit verwacht dat het jaren later nog zo populair zou zijn’’, vertelt oprichter Timo Klok. ,,Toen was het als grap. Inmiddels heeft het dus ook echt iets functioneels.’’

Het gaat zelfs zover dat volgers van het gelijknamige Twitteraccount soms reageren op de adviezen. ,,Als het in maart 18 graden is en de website geeft een negatief kortebroekenadvies, dan zeggen mensen: hoezo, de zon schijnt toch? Een korte broek kan prima! Maar is het in juni 18 graden en er geldt een positief kortebroekenadvies, dan reageren mensen verongelijkt omdat het hartstikke koud is.’’

Zelf raadpleegt Klok zijn website amper, ‘omdat ik bijna nooit korte broeken draag’. Ook heeft hij er weinig omkijken naar. ,,Het is allemaal geautomatiseerd. Vroeger waren er mensen die dachten dat ik elke dag met mijn kop uit het raam hing om het advies te bepalen.’’ Waar het advies dan wel op is gebaseerd? ,,Dat is het geheim van de meester. Dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Maar het hangt af van de temperatuur en de regen.’’

Te koud voor zomerkleding

Dat we moeite hebben met onze kledingkeus in de lente, heeft volgens modestylist Nicole Huisman te maken met ons enthousiasme. ,,Zodra de zon schijnt, denken we direct: ik trek weinig aan, terwijl het eigenlijk hartstikke koud is. Zo was ik met een groep Nederlanders een keer in het voorjaar voor een klus in Barcelona. De zon scheen, dus wij trokken zomerse kleren aan. Bleek het ’s ochtends gewoon twee graden te zijn.’’

De modestylist geeft toe dat ook zij af en toe een misstap begaat rond deze tijd. ,,Dinsdag nog. Ik had een linnen pak aan. Een lange broek, maar wel korte mouwen. Ik had ook een jas bij mij, maar die liet toch veel wind door. Achteraf had ik daar beter over moeten nadenken, want ik had het best koud.’’

Het is niet zo gek dat we met dit weer moeite hebben met onze kledingkeus. ,,We hebben zin in het voorjaar, zin in een andere kast. Logisch dat je in de war bent’’, zegt ze. Kijk altijd naar het weerbericht als je een kledingkeus maakt, adviseert Huisman. Hoe warm wordt het? Waait het? Gaat het regenen? ,,Zeventien graden met zon is heerlijk, maar zeventien graden met regen is niet fijn. Ik krijg het dan altijd koud.’’

Denk ook na over je dagbesteding als je ’s ochtends voor je kledingkast staat. Huisman: ,,Als je de hele dag binnen zit kan een korte mouw prima. Maar ben je de hele dag buiten en onderweg, dan wil je misschien toch iets warmers aan. En ga voor lange mouwen met blote benen óf voor blote armen en een lange broek.’’

De lente en herfst zijn volgens haar bij uitstek het seizoen voor, jawel, laagjes. Een hemd onder een trui, een jasje: het is fijn als je gedurende de dag iets aan of uit kunt trekken. ,,Denk ook aan je schoenen. Blote voeten zijn fijn, maar daardoor krijg je het ook sneller koud. Schrijf je sokken dus niet direct af zodra de zon schijnt.’’

