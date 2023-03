Het mag weer: met een legging over straat, maar dan wel een chique

Met een split, wijduitlopende pijpen of bandje om de voet: de legging is terug van weggeweest. Niet om per se onder een rok te dragen, maar gewoon als vervanger van een broek.

Wie herinnert het zich niet? Een kleine twintig jaar geleden was de legging - veelal wit - niet uit het straatbeeld weg te denken. Vrouwen droegen geen panty meer onder een rok, maar een legging. Het kledingstuk dat ooit zo geliefd was, degradeerde vervolgens hard. Vooral kleine meisjes droegen nog leggings onder een rokje, omdat die lekker praktisch zijn. Maar bij het grote publiek raakten ze uit de gratie. ,,Een legging werd vaak geassocieerd met de familie Flodder, of gezien als asociaal’’, weet mode-expert Josine Droogendijk.

Anno 2023 is de legging juist weer hot. Zeker jongeren dragen het kledingstuk niet langer om naar de sportschool te gaan, maar zien het als vervanger van een broek. ,,Je ziet dat de afgelopen decennia de grens tussen broek en legging is vervaagd. De legging is nu chiquer en stijlvoller als broek te dragen’’, verklaart Droogendijk.

Tel daarbij op dat veel mensen zich tijdens de pandemie minder formeel zijn gaan kleden. Volgens Droogendijk accepteren we informele kleding ook meer. En daardoor schitterde de legging zelfs op de catwalks van grote modehuizen. In hun vrije tijd worden grote sterren als Kylie Jenner en Hailey Bieber erin gespot.

Putjes

De leggings zijn er dit seizoen in allerlei varianten: glanzend en sportief, maar ook van fluweel, in leerlook of met een fleece voering. ,,Daardoor tekenen ze niet zo erg, want laten we wel wezen: de meeste vrouwen hebben gewoon putjes in hun benen.” Overigens is die witte legging niet ineens weer hip. Het zijn voornamelijk zwarte varianten die in de mode zijn. Bovendien hebben ze vaak een splitje aan de onderkant, een bandje om de voet óf wijduitlopende pijpen.

De legging is echt niet alleen voor sportieve types die er een capuchontrui op willen dragen. Juist door er een blazer of tuniek bij aan te trekken, krijgen de kledingstukken die stijlvollere uitstraling. Droogendijk: ,,Door al die variatie is het soms zelfs lastig te zeggen of het een broek of een legging is. Maar zeker als het een zomer met wat minder weer wordt, verwacht ik dat we de legging veel gaan zien.”

Neem je favoriete kledingmerk eens onder de loep: hoe produceren ze en is dat wel verantwoord? (video):