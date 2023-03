De angels komen terug: Victoria’s Secret blaast lingerieshow nieuw leven in

Het jaarlijkse lingeriemoment waarop ‘angels’ met vleugels en weinig verhullende pakjes op en neer lopen kwam in 2019 ten einde. Al jaren liepen de kijkcijfers terug: op het hoogtepunt keken er nog 12 miljoen Amerikanen naar, in 2018 zaten slechts 3 miljoen liefhebbers voor de buis. Ook nam de kritiek toe op het merk dat niet mee zou zijn gegroeid met de tijd.



Onder de dunne ‘angels’ was weinig diversiteit, ook was er sprake van een onveilige werkomgeving. Nadat de verkoopcijfers terugliepen, werd uiteindelijk de stekker uit het project getrokken.