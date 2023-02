Wie drukte op de knop van de Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten?

strafproces/video's Terwijl oorlog in Oekraïne woedt, verdedigen advocaten Russische MH17-verdachte

Juist nu het Russische leger op volle sterkte Oekraïne aanvalt en heel Nederland in actie komt voor de oorlogsslachtoffers, komt in het MH17-proces de verdediging van de Russische verdachte aan het woord. ‘De oorlog plaatst het strafproces in een heel ander daglicht.’

7 maart