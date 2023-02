Onderzoek naar daders MH17 stilgelegd, geen nieuwe verdachten

In mei 2018 maakte het JIT al bekend dat de Buk-raket die is gebruikt bij het neerhalen van vlucht MH17 afkomstig was van de 53ste Luchtafweerbrigade in Rusland. Het wapensysteem was vanuit Koersk overgebracht naar een landbouwveld in Oost-Oekraïne, waar pro-Russische separatisten van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DNR) vochten tegen het Oekraïense leger.