Yvonne Kroonenberg mijdt ‘getsies’: ‘Ik vind het niet leuk om naar de Efteling te gaan’

Hemd van het Lijf Yvonne Kroonen­berg is ziek, maar blijft fit: ‘Een ouwe kop krijg je toch’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. De huisarts had geen idee van haar bestaan tot er borstkanker en een defect gen bij Yvonne Kroonenberg werden ontdekt. Ze is geopereerd en bestraald, maar hoeft geen chemo. ‘Als ik doodga zal Joep zich wel redden, maar hij heeft er geen aardigheid in.’