Wat moet je met mensen die geen WhatsApp willen gebruiken?

Cabaretier Jasper van Kuijk denkt met heimwee terug aan zijn jaar in Zweden

27 juni In Zweden woonde hij een jaar lang met vrouw en kinderen in een rood-witte boerderij. Terug in Delft is het weer rennen en stressen geblazen. Cabaretier en columnist Jasper van Kuijk (44) denkt met de nodige weemoed terug. ‘Waar voel ik me echt thuis?’