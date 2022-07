Verdwaald tussen tulbanden en kralenkettingen

Het leven bestaat uit tegenstrijdigheden. De mens trouwens ook. Dat ik me inschreef voor een zevendaagse stilte- en yogaretraite was compleet tegen mijn natuur in. Maar omdat ik het in mijn voorstellingen nogal eens heb over dit soort zaken, vond ik dat ik zoiets dan ook maar eens moest meemaken. Iedere ochtend om vijf uur op. Twee uur meditatie, drie yogalessen, een veganistisch dieet. Geen alcohol, geen koffie, en slapen in een tent. Mijn vriend vroeg zich af waarom ik mezelf in godsnaam zo moest straffen. Ik dacht: bemoei je er niet mee, ik ga mezelf verlichten.